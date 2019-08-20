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Британский хирург сделал громкое заявление про эксперименты с сердцем

вторник, 20 августа 2019, 08:57
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Британский хирург Терренс Инглиш заявил, что свиное сердце могут пересадить человеку в течение трех лет.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Медик первым в Великобритании сумел успешно пересадить сердце. По его словам, до конца 2019 года один из пациентов его ученика пройдет через операцию по пересадке свиной почки. Если все пройдет хорошо, то это даст возможность и на эксперимент с сердцем.

"Если результат ксенотрансплантации (пересадка органов и тканей от одного биологического вида другому - ред.) будет удовлетворительным при пересадке свиных почек человеку, то вполне вероятно, что в течение нескольких лет дело дойдет и до сердец. Если это сработает с почкой, то может сработать с сердцем", - считает Инглиш.

В Великобритании донорские сердца ожидают 280 пациентов, однако спрос значительно превышает предложение. Поэтому врачи ищут способы использовать органы животных или выращенные в лаборатории. Органы свиней имеют схожие с человеческими размеры и строение, поэтому вполне могут подойти.

Профессор Кристофер МакГрегор, бывший ассистент Инглиша, смог обнаружить гены, удаление которых у свиней позволит использовать их органы в теле человека. Он считает, что этот метод может сработать при пересадке почки.

"Люди, защищающие права животных, скажут, что это совершенно неправильно. Но если ты можешь спасти жизнь, разве это не лучший вариант?", - отметил Инглиш.

Как сообщал "Апостроф", американо-испанская команда ученых провела шокирующий эксперимент, создав эмбрион-химеру из клеток обезьяны и человека.

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