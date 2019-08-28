Какая пища ускоряет развитие рака: на Западе провели исследование

Ученые выяснили, что продукты, жаренные на растительном масле, стимулируют развитие воспалительных заболеваний кишечника и рака толстой кишки.

Исследование об этом специалистов Массачусетского университета опубликовано в издании Medical Xpress.

Влияние продуктов на воспалительные процессы в кишечнике изучалось на грызунах. Им давали растительное масло популярной в США марки, на которой жарили фалафель. Еще одна группа мышей потребляла пищу с маслом холодного отжима.

Было замечено, что жареная пища действительно усиливает воспалительные процессы толстой кишки и вбрасывает токсичные продукты в кровь.

"В Соединенных Штатах многие больные люди все еще едят в фастфудах и потребляют жареную пищу. Если у кого-то воспалительное заболевание кишечника или рак толстой кишки, но они продолжают есть такую пищу, существует вероятность, что это сделает заболевания еще более агрессивными. Таким пациентам следует есть меньше жареной пищи", - заявил один из авторов работы Гудонг Чжан.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выяснили, что онкологические заболевания появились раньше динозавров.