На шаг ближе к Марсу: появилось видео испытания нового космического аппарата Маска

Во вторник, 27 августа, компания SpaceX провела вторые успешные испытания прототипа космического корабля Starhopper в Техасе.

Об этом сообщает "Naked Science".

Как отмечается, на этот раз аппарат смог подняться на 150 метров, после чего, пользуясь единственным двигателем Raptor, сместился на 100 метров в сторону и совершил мягкую посадку.

На предыдущих тестах в июле Starhopper поднялся лишь на 20 метров и опустился на площадку.

"Однажды Starship сядет на ржавые пески Марса", — прокомментировал вторые испытания основатель и глава SpaceX Илон Маск.

Система Starhopper — прототип будущего большого пилотируемого космического корабля Starship, который сможет доставлять людей на Луну и Марс. Инновационный аппарат из нержавеющей стали с мощным метановым двигателем — главный конкурент системы SLS, которую NASA разрабатывает еще с 2011 года.

Тем временем SpaceX переходит к работе над более полными прототипами. Параллельно этому в 2020 году они планируют запуск собственной сверхтяжелой ракеты Falcon Super Heavy, которая сможет выводить Starship в космос. Первый полет полноценного корабля должен состояться уже в 2021 году; экспедиции к Луне и дальше начнутся с 2023 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 августа ракета носитель Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom.