Космический телескоп сделал удивительное фото далекой галактики

Ученым удалось сделать с помощью телескопа Hubble снимок галактики Messier 98 в созвездии Волосы Вероники, которая находится в 45 млн световых лет от Земли.

Снимок был опубликован на официальном сайте обсерватории телескопа Hubble.

Согласно информации под снимком, галактика Messier 98 была открыта еще в 1781 году. Автором открытия стал Пьер Мешен.

По имеющейся у ученых информации, галактика состоит из триллионов звезд, а состоит в основном из космической пыли и водорода. Ученые предполагают, что из ее состава можно сделать вывод, что она с огромной для космоса скоростью производит новые звезды.

"Хаббл" был выведен на орбиту в апреле 1990 года экипажем корабля "Дискавери" и за четверть века провел 1,2 миллиона наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы лучшие космические фотоснимки, которые заслужили место в борьбе за премию Insight Investment Astronomy Photographer of the Year.