Станция Chandrayaan-2 разбилась при посадке на Луну: видео

В ночь на 7 сентября Индия совершает неудачную попытку посадки автоматической станции Chandrayaan-2 на поверхность Луны.

Станция была запущена 22 июля и с тех пор все ее системы работали в штатном режиме.

Обновлено. Пока официальной информации нет, но, вероятнее всего, посадочный модуль миссии Чандраян-2 потерпел крушение. Сигнал от посадочного модуля пропал. По неофициальным данным, модуль разбился о поверхность Луны.

При этом орбитальный аппарат остается на связи.

Вывод аппарата на орбиту спутника Земли состоялся 20 августа, после чего Chandrayaan-2 передала на Землю несколько снимков лунной поверхности.

Планировалось, что Индия совершит первую в истории человечества посадку земного аппарата у Южного полюса Луны.

Станция состоит из орбитального и посадочного аппаратов. В состав миссии входит также небольшой автоматический луноход, который в течение 14 дней должен был собирать образцы для анализа и делать снимки, передавая их на Землю.

Аппарат должен был работать на Луне две—три недели.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сделали невероятное открытие на обратной стороне Луны.