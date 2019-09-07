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Ученые выяснили назначение загадочных дыр в черепе тиранозавра рекса

суббота, 07 сентября 2019, 02:31
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Ученые выяснили, для чего были необходимы загадочные дыры в верхней части черепа тираннозавра.

Об этом пишет Science Alert.

Оказывается, что эти две дыры, помогали регулировать температуру внутри его головы и образовались около 300 миллионов лет назад. Хотя ранее предполагалось, что эти отверстия были заполнены мышцами, которые помогали динозавру "работать" его мощной челюстью.

"Это действительно странно, когда мышца поднимается из челюсти, поворачивается на 90 градусов и идет вдоль верха черепа. Тем не менее, сейчас у нас есть много убедительных доказательств наличия кровеносных сосудов в этой области, основанных на нашей работе с аллигаторами и другими рептилиями", - заявила анатом Кейси Холлидей из Университета Миссури.

Отверстия, так называемые фенестры, встречаются не во всех черепах динозавров, но они есть у тираннозавров и птерозавров. Чтобы выяснить, для чего предназначены эти отверстия, команда проанализировала различные черепа диапсид, чтобы определить, какие из них имели фенестры, наиболее похожие на T. rex; самое близкое сходство оказалось с крокодилами.

Поскольку аллигаторы хладнокровны или экзотермичны, температура их тела зависит от температуры окружающей среды. Это означает, что их процессы терморегуляции очень отличаются от теплокровных организмов.

"Мы заметили, что когда стало прохладнее и аллигаторы пытаются разогреться, наша тепловизионная система показала большие горячие точки в этих отверстиях на крышке черепа, что указывает на повышение температуры", - уточнили ученые.

А когда становилось теплее, отверстия были темными, как будто их отключили для охлаждения.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые показали, как выглядел необычный крылатый динозавр весом 200 грамм.

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