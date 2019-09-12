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Проблема глобального потепления: ученый выдвинул кровожадную идею спасения людей

четверг, 12 сентября 2019, 04:35
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На саммите Gastro в Стокгольме ученый из Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд предложил включить в рацион человеческую плоть в борьбе с глобальными изменениями климата.

Об этом сообщило The New York Post.

Он отметил, что употребление мяса трупов, "могло бы спасти человечество". По мнению Содерлунда, "консервативные табу против каннибализма" вскоре сойдут на "нет".

Также ученый заявил, что пока считает блюда из домашних животных и насекомых более реальным вариантом для общества.

Следует отметить, что историки уже доказали опасность каннибализма для здоровья. Так, в одном из племен в Папуа-Новой Гвинее он привел к эпидемии болезни Куру — заболевания, которому характерны затруднения ходьбы, грубая атаксия, хорея и снижение мышечного тонуса, а также деменция, косоглазие и дизартрия. С искоренением каннибализма болезнь практически исчезла.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выявили, что вследствие глобального потепления и повышения уровня Мирового океана произойдет ряд эволюционных изменений у живых организмов, в частности, пауков.

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