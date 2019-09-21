Ученые придумали способ спасения Земли от главной угрозы: это будет эпично

Ученые нашли способ охладить атмосферу и спасти Землю от глобального потепления, для этого предлагается столкнуть два астероида, чтобы космическая пыль упала на планету.

Об этом пишет Vice.

Так, они сослались на выявленные факты об Ордовикском вымирании, когда на Земле неожиданно наступил ледниковый период. Тогда вымерло 85% видов обитателей планеты.

Предполагается, что это произошло из-за столкновения астероидов между Марсом и Юпитером. Один из них, диаметром 150 км, был полностью уничтожен, и его обломки до сих пор дрейфуют в Солнечной системе. На Земле вследствие этой космической катастрофы снизилась концентрация углекислого газа и началось резкое похолодание. В археологических находках того времени было обнаружено огромное количество следов частичек космической пыли с большой концентрацией разных металлов и гелия-3. Частицы пылевого облака падали на Землю около 2 миллионов лет, блокируя попадание солнечных лучей.

Ученые предлагают использовать полученные сведения и приступить к разработке программы "мягкой космической катастрофы", которая бы смогла привести к похожим событиям на Земле для стабилизации климатической ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выявили, что вследствие глобального потепления и повышения уровня Мирового океана произойдет ряд эволюционных изменений у живых организмов, в частности, пауков.