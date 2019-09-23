В Африке заметили зебру с уникальным окрасом: опубликованы фото и видео

В Африке заметили жеребенка зебры с необычным окрасом - темный в белый горошек.

Об этом пишет National Geographic.

Снимок животного сделал фотограф Френк Лю в Национальном парке Массаи Мара в Кении.

"На первый взгляд, животное, которому было, вероятно, около недели, выглядело совсем как другой вид", - отметил он.

По словам фотографа, данный окрас может быть первым зарегистрированным примером подобного рода в парке в Масаи Мара. Скорее всего, его причиной стала генетическая мутация - псевдомеланизм.

В свою очередь, биолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бренда Ларисон заявила, что большинство зебр с таким необычным окрасом долго не живут, несмотря на то, что зебры хорошо принимают не таких "родственников" в стадо.

Как сообщал "Апостроф", ранее американские ученые в ходе исследований останков вымерших динозавров и пород реконструировали последние дни их жизни.