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Часть Антарктиды скоро превратится в гигантский плавающий айсберг: фото из космоса

вторник, 09 апреля 2019, 10:31

Специалисты NASA смогли ответить на вопрос о том, почему от Антарктиды отделяется огромный кусок льда, который по размерам равен двум Нью-Йоркам.

Как сообщает BBC, кусок льда отделяется из-за естественных процессов, а не из-за изменения климата.

Ученые Ян Де Ридт и Хильмар Гудмундссон создали модель для описания поведения плавучей ледовой платформы, которую называют ледником Бранта.

Модель группы смогла показать, как напряжение распределено по всей конструкции толщиной 150-250 м. Благодаря их разработке можно узнать, где могут развиться трещины в будущем.

"Это показывает, что пропасть начала расти из-за напряжения, а оно нарастало из-за естественного роста ледникового шельфа. Сам шельф, а не климат, создал эту трещину", - отметили ученые.

Ранее "Апостроф" сообщал, что австралийские специалисты обнаружили огромные подводные озера под наибольшим ледником в восточной Антарктиде.

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