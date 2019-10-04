"Шпионы" из космоса: в США сделали интересное заявление о внеземном разуме

Американский физик Джеймс Бенфорд заявил, что внеземные цивилизации могли расположить свои аппараты на ко-орбитальных астероидах. Первое из этих небесных тел, двигающихся по одной орбите с Землей, астрономы открыли в 1997 году, еще 15 объектов обнаружили уже в 2010-х годах.

Об этом сообщает "Naked science".

Напомним, что, например, астероид (469219) Камоалева, или (469219) 2016 HO3, который открыли в 2016 году это "постоянный квазиспутником Земли", потому, что будет находиться поблизости от нашей планеты еще как минимум миллион лет.

Схема вращения Земли и астероида 2016 HO3 вокруг Солнца:

"Обнаруженная группа близлежащих ко-орбитальных астероидов может служить идеальным местом внеземному разуму для наблюдения за Землей, так как их трудно разглядеть. Эти околоземные объекты предоставляют отличный способ наблюдать за нашим миром с безопасного природного объекта. Они были мало изучены астрономами и участниками проекта по поиску внеземного разума (SETI)", - написал Бенфорд в издании "The Astronomical Journal".

Астробиолог из университета штата Аризона Пол Дэвис считает, что подобный вариант развития событий крайне маловероятен. Однако, он не исключил вариант, что внеземные обитатели и правда могли выбрать один из ко-орбитальных астероидов в качестве своей "шпионской базы". Именно оттуда открывается отличный вид на Голубую планету.

Согласно этой теории нужно предположить, что внеземная жизнь действительно существует и обитает на одной из соседних звезд и разработала передовые технологии для наблюдения за нами.

Стоит заметить, что Китай намерен отправить к астероиду 2016 HO3 аппарат для забора образцов, которые вернутся в специальной капсуле на Землю, пока зонд продолжит свой путь к комете.

Как сообщает "Апостроф", в сети опубликовали снимок секретного американского космического аппарата.