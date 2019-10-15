Ученым впервые удалось оживить мертвый мозг

В научном центре в Японии смогли оживить и в течение месяца поддерживать в "живом" состоянии ткани мертвого мозга мыши.

Об этом сообщается в журнале Analytical Sciences.

Ученые применили для эксперимента специальное микрофлюидное устройство с каналом, который сумел поддерживать мертвый мозг в достаточно комфортной среде. Было обнаружено, что при нормальной влажности и отсутствии газообмена среды с поверхностью мозга, ткани могут оставаться живыми более 25 дней и сохранять при этом 97% своей работоспособности.

Команда ученых объявила, что теперь нацелена на долгосрочные эксперименты для наблюдения за образованием кровеносных сосудов и движением клеток во время развития органоидов.

Как сообщал "Апостроф", весной ученые из США сумели частично восстановить мозг свиньи через десять часов после забоя животного, в рамках эксперимента по изучению болезни Альцгеймера.