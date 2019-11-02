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В США прошел новый запуск ракеты с основной ступенью, созданной в Украине: видео

суббота, 02 ноября 2019, 23:39
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Фото: Фото из открытых источников

В субботу, 2 ноября, в США (остров Уоллопс) прошел очередной запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", к изготовлению которой приложили руку украинские разработчики.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля".

"2 ноября в 15 часов 59 минут по киевскому времени (9 часов 59 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск американо-украинской ракеты-носителя среднего класса "Антарес", - говорится в сообщении.

Напомним, что в создании оборудования ракеты участвовали несколько заводов из разных городов Украины. В частности, речь идет о главной конструкции маршевой ступени корабля, которая была разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше при сотрудничестве с Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА и РАПИД (Чернигов).

Как сообщалось, это не первый запуск этой ракеты. Ранее, а именно в апреле 2019 года "Антарес" запускали с коммерческого космодрома MARS на полуострове Делмарва в американском штате Виргиния.

Детальнее про изменения в космической отрасли Украины, читайте в материале "Апострофа": Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса.

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