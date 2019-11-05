Ученые воссоздали внешность женщины-викинга, погибшей более 1000 лет назад: фото

Ученые из Великобритании воссоздали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.
Об этом сообщает The Guardian.
Изначально исследователи считали, что обнаруженный скелет принадлежал обычной женщине, но вскоре пришли к выводу, что она была воительницей, о чем свидетельствует вмятина от меча на черепе.
Отмечается, что это первые найденные останки женщины-воина с боевой травмой.
С помощью передовых технологий - наслаивания мышц и кожи - ученым удалось провести воссоздание лица женщины. Они утверждают, что ее могли бы узнать даже близкие.
Стоит добавить, что женщина была похоронена с топором, копьем, мечом и стрелами.
Как сообщал "Апостроф", ранее ученым удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.