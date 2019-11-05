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Ученые воссоздали внешность женщины-викинга, погибшей более 1000 лет назад: фото

вторник, 05 ноября 2019, 01:02
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Ученые из Великобритании воссоздали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.

Об этом сообщает The Guardian.

Изначально исследователи считали, что обнаруженный скелет принадлежал обычной женщине, но вскоре пришли к выводу, что она была воительницей, о чем свидетельствует вмятина от меча на черепе.

Отмечается, что это первые найденные останки женщины-воина с боевой травмой.

С помощью передовых технологий - наслаивания мышц и кожи - ученым удалось провести воссоздание лица женщины. Они утверждают, что ее могли бы узнать даже близкие.

Стоит добавить, что женщина была похоронена с топором, копьем, мечом и стрелами.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученым удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.

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