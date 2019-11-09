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Археологи нашли крупнейшее за всю историю захоронение мамонтов: опубликованы фото и видео

суббота, 09 ноября 2019, 02:27
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На территории современного города Тультепек в Мексике было обнаружено самое большое захоронение мамонтов, с останками примерно 14 вымерших животных.

Об этом сообщается на сайте Phys.org.

В целом, археологи на месте раскопок обнаружили около 800 костей. На некоторых из них обнаружены следы повреждений – на животных перед гибелью, вероятно, охотились.

Согласно основной версии исследователей, на этом месте была первая яма-ловушка для охоты, созданная людьми. Ориентировочный возраст находки - 14 тысяч лет. Также неподалеку отсюда были найдены останки древних лошадей и верблюдов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Россией Крыму в пещере "Таврида" ученые обнаружили зал с древней вымершей змеей и останками других вымерших животных.

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