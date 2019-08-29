В Крыму в пещере нашли останки древних вымерших животных: видео

В оккупированном Крыму в пещере "Таврида" ученые обнаружили новый зал с вымершей метровой змеей и останками других вымерших животных.

Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на главу Совета Российского союза спелеологов Геннадия Самохина.

По его словам, новые "залы" – ранее неизвестные участки пещеры, были обнаружены еще в мае 2019 года. Их планировали исследовать в конце лета.

Самохин отметил, что неисследованный участок оказался всего 2,5 на 2 метра. Ученые обнаружили там останки животных разных размеров, а один из скелетов, примерно метр длиной, предположительно принадлежал древней змее.

Останки намерены перевезти в Крымский федеральный университет оккупантов для исследования.

Также отмечается, что состав группы ученых пополнили микробиологи из Уральского отделения РАН. Они возьмут пробы для определения возраста найденных останков. Предварительно считают, что им около 5 млн лет.

Летом 2018 года на этом же месте были найдены кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки.

Как сообщал "Апостроф", ранее на берегу Каховского водохранилища студенты обнаружили три окаменелых позвонка хвостовой части доисторического кита цетотерия, проживающего на Земле с раннего миоцена до раннего плиоцена (9 миллионов лет назад).