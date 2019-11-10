Ученые воссоздали лицо девушки, жившей почти 4 тысячи лет назад: фото

Ученые воссоздали лицо девушки, умершей около 3700 лет назад, останки которой обнаружили в 1987 году на крайнем севере Шотландии.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Голова усопшей имела странную форму, вероятно, причиной деформации стал древний обычай пеленать голову младенцам. Девушка принадлежала к культуре колоколовидных кубков. На момент смерти ей было примерно 18-22 года.

Отмечается, что лицо девушки, которую ученые назвали Авой, воссоздал Хью Моррисон. Он провел паталогоанатомический анализ останков, определив возраст, пол и расовую принадлежность.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученым удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.

Кроме того, ученые из Великобритании воссоздали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.