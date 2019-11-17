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Ученые создали звуковую 3D-голограмму, которую можно потрогать: опубликовано видео

воскресенье, 17 ноября 2019, 04:29
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Ученые Сассекского университета воссоздали уникальную анимированную 3D-голограмму, которую можно не только услышать, но и потрогать руками

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Gizmodo.

Суть технологии заключается в том, что она работает с помощью звуковых волн и небольшого шарика, диаметром два миллиметра. Волны заставляют шарик двигаться с неуловимой глазом скоростью и формировать в полете запрограммированную фигуру.

Изначально человек видит трехмерную модель и если поднесет к голограмме руку, то сможет ощутить перемещения шарика. Также, шарик можно заставить вибрировать на частотах, которые создают звуковые волны.

Предполагается, что усовершенствованная версия этой технологии может заменить очки виртуальной реальности.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые придумали, как добывать электричество из снега.

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