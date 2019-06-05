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Ученые придумали, как добывать электричество из снега

среда, 05 июня 2019, 03:33
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Ученые из Калифорнийского университета (США) изобрели устройство, которое захватывает электрический заряд от снега и превращает его в электрический ток.

Об этом сообщает Naked Science.

Созданное устройство является прототипом, который доказывает, что такая технология работает. Вырабатывает оно всего 40 микроампер на квадратный метр – количество энергии, которого мало даже для того, чтобы зажечь лампу.

Согласно пояснениям ученых, снег несет положительный заряд, а силикон на устройстве – отрицательный, таким образом они при взаимодействии передают ток по цепи. Отмечается, что снег создает заряд в момент изменения своего состояния, когда молекулы воды кристаллизуются в снежинки.

Само устройство состоит из слоя силикона и электропроводного пластика для сбора заряда.

Разработчики отмечают, что такого рода разработка позволит человеку зимой питать носимые с собой гаджеты, также его можно устанавливать на метеостанциях и солнечных панелях.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован список самых важных научных разработок, принадлежащих украинцам, которые внедрены в разных странах мира.

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