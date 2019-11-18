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Ученые воссоздали внешность женщины-шамана, жившей 7 тыс. лет назад: фото

понедельник, 18 ноября 2019, 01:10
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Ученые воссоздали внешность женщины-шамана, которая жила на территории Швеции 7 тыс. лет назад, в эпоху мезолита.

Об этом сообщает National Geographic.

По данным издания, останки женщины были обнаружены в 1980-х годах в Скейтхольме на южном побережье Швеции. Там же находились около 80 захоронений, в том числе погребения людей с животными.

Судя по богатству украшений, женщина занимала высокое положение в сообществе охотников-собирателей. Она умерла в возрасте 30-40 лет.

Исследователи установили, что погибшая была высокого роста, у нее были голубые глаза и довольно темная кожа, покрытая белыми узорами, накидка из перьев, красивое ожерелье и пояс из 130 зубов животных. Женщину-шамана захоронили в особой позе - она восседала на троне из оленьих рогов.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые из Великобритании воссоздали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.

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