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Астрономы обнаружили необычные черные дыры: опубликовано фото

среда, 27 ноября 2019, 23:57
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Ученые обнаружили в галактике огромную черную дыру, которая оказалась системой из двух дыр.

Об этом сообщают ученые в статье в журнале Astronomy&Astrophysics.

Такую находку сделали специалисты в гигантской ультраяркой галактике NGC 6240, которая находится от нас в 300 миллионах световых лет. Еще в 1980-х астрономы выяснили, что она является продуктом слияния двух систем поменьше и содержит сразу две сверхмассивные черные дыры в своем активном центре.

Однако ученый Вольфрам Колачны и его коллеги из Геттингенского университета обнаружили, что одна из этих черных дыр, является двойной системой. Таким образом NGC 6240 включает сразу три сверхмассивные черные дыры.

Для наблюдений использовался спектрограф MUSE, установленный на работающем в Чили европейском телескопе VLT. Были получены снимки центра NGC 6240 с высоким разрешением, на которых ученые различили три инфракрасных источника: аккрецирующие диски материи, падающей в недра трех черных дыр. Одна из них не проявляет высокой активности, поглощая довольно умеренные количества вещества, поэтому до сих пор оставалась незамеченной астрономами.

Теперь, помимо "северной" дыры N с массой около 360 миллионов масс Солнца, в NGC 6240 известны две "южные" - S1 массой в 710 миллионов солнц и S2, набирающая "всего лишь" 90 миллионов солнц. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра в центре нашей Галактики имеет массу около 4,3 миллиона солнечных масс.

Все эти великаны умещаются на пространстве поперечником менее 1000 парсек (3200 световых лет), сближаясь друг с другом медленной спиралью. N отделяет от "южных" соседей 900 парсек, а S1 от S2 - 198 парсек (645 световых лет). Пара S1 и S2 делает полный оборот по своей орбите за четыре-пять миллиона лет.

"Такая плотная система трех сверхмассивных черных дыр до сих пор не наблюдалась нигде во Вселенной. Этот пример показывает одновременное слияние трех галактик и их центральных черных дыр", - заявили авторы находки.

В самом деле, схожая тройная система была открыта не так давно, в галактике SDSS J084905.51+111447.2, однако там черные дыры отделяют на порядок более далекие расстояния. Похоже, NGC 6240 находится на более поздних стадиях слияния.

Как сообщал "Апостроф", ученые NASA зафиксировали мощный термоядерный взрыв в космосе, который удалось отследить благодаря рентгеновскому излучению.

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