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Нейросеть научили оживлять обычные фото: как это выглядит

суббота, 30 ноября 2019, 03:24
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Нейросеть научили оживлять обычные фото, ей для работы достаточно одной неразмеченной фотографии и любой веб-камеры.

Об этом сообщает VentureBeat.

Перепечатку работы, итогом которой стало создание MarioNETte, разместили на сайте ArXiv.

Именно такого алгоритма опасались противники этой технологии, ведь они считают, что теперь манипулировать изображением любого политика, знаменитости или бизнесмена сможет любой желающий.

MarioNETte

Нужно просто дать нейросети фотографию, начать кривляться перед веб-камерой - и дипфейк готов.

MarioNETte состоит из трех функциональных частей: распознаватель образа, алгоритм привязки и алгоритм преобразования.

MarioNETte

Создатели утверждают, что в исследовании с участием 100 добровольцев почти все они назвали созданые MarioNETte образы более правдоподобными.

MarioNETte

Как сообщал "Апостроф", в Интернете появилось видео, на котором Президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "объединили" в одного человека благодаря нейросети.

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