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Неизвестная сторона Солнца: какие открытия сделал зонд, рекордно подлетев к звезде

суббота, 07 декабря 2019, 04:31
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В NASA рассказали о важных открытиях, которые зонд Parker сделал в ходе миссии на орбите Солнца.

Результаты исследования появились в журнале Nature.

Зонд обнаружил активность в плазме и энергии в атмосфере Солнца, в том числе колебания магнитного поля и вспышки электрически заряженных частиц (солнечный ветер). Изучение этих явлений позволит NASA разработать методы защиты астронавтов.

Зонд зафиксировал, что солнечный ветер исходит из дыры в короне Солнца, где воздух холоднее.

Также Parker обнаружил странные волны магнитной энергии, которые протекают сквозь солнечный ветер, которые разгонялись до 500 тысяч км/ч, которые по мнению ученых, переворачивали магнитное поле Солнца.

Ученые выяснили также, что вокруг небесного тела не испарялась пыль, хотя в теории это невозможно.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили, что солнечная буря способна изменять пространство под магнитным полем Земли и именно таким образом влияет на жителей планеты.

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