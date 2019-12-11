Станет обязательным: в Украине готовят важное новшество с ВНО

В Министерстве образования Украины планируют сделать внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике обязательным.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Новосад в интервью "РБК-Украина".

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", – заявила Новосад.

По ее мнению, существует необходимость побороть у детей "страх перед математикой". Это можно сделать через изменение методик преподавания и программ.

"Буквально на днях Лилия Гриневич выступала с нами на нашем общем мероприятии по PISA и показывала одно из заданий в тесте, оно было элементарным. Но многие ученики по непонятным причинам его пропускали, делая тест. Одно из вероятных объяснений заключается в том, что они просто боятся. Или не уверены в себе. Поэтому страх перед предметом – это то, что должно исчезнуть из школьной жизни", – отметила Новосад.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 мая 2019 года в Харькове 16-летний школьник застрелился из ружья после неудачной сдачи ВНО.