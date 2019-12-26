Солнечное затмение 26 декабря: онлайн видео трансляция уникального явления

В четверг, 26 декабря, происходит последнее солнечное затмение десятилетия, которое уникально тем, что является кольцевым - оно создаст вокруг себя своеобразное и редкое "огненное кольцо".

Смотрите онлайн видео трансляцию на "Апострофе".

Наблюдать за солнечным затмением смогут жители Азии, Австралии и Африки. Для жителей Европы и других частей света оно не будет заметным.

Затмение началось в 04:29:53 по киевскому времени, но его полная фаза состоится в 07:17:46 и продлится 3 минуты 39,5 секунд. Закончится затмение в 10:05:40.

По словам специалистов NASA, кольцевое затмение случается реже, чем обычное, ведь требует особенных условий. Луна должна быть в фазе новолуния и находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите. Из-за этого Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились завораживающие фото и видео солнечного затмения из разных стран, которое состоялось летом.