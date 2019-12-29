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Ученые обнаружили огромный дворец майя, которому больше тысячи лет: видео

воскресенье, 29 декабря 2019, 08:47
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Фото: The Guardian

Ученые обнаружили в Мексике руины огромного дворца майя, которому более тысячи лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Удивительную находку археологи обнаружили в древнем городе, расположенном в 160 км от туристической точки Канкун. Строение имеет длину 55 метров, ширину 15 метров, а в высоту достигает 6 метров, состоит из шести комнат.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, в комплексе были две жилые комнаты, алтарь и большая круглая печь. Вблизи нашли древние захоронения.

Стоит отметить, что майя известны тем, что им удалось создать величайшую цивилизацию и достичь больших успехов в разных отраслях. Они вели сельское хозяйство, занимались обработкой металлов, а также создали сложную ирригационную систему и изобрели иероглифическую письменность.

Причина гибели данной цивилизации до сих пор является загадкой. Ученые предполагают, что причиной этого могли стать война, климат, болезни или политика.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи обнаружили в районе современного аэропорта в Уоркшире (Великобритания) ценную находку - могилу высокопоставленного офицера и девочки, в руках у которой было "кольцо бессмертия".

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