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Ученые раскрыли тайну первобытных гробниц и пещер в Испании

воскресенье, 26 января 2020, 04:23
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Благодаря новому методу исследования ученым удалось проанализировать зубы 27 человек, которые жили и были похоронены в мегалитических гробницах и пещерах около 5500 лет назад, и установила, что эти люди принадлежали двум разным общинам, хотя изначально предполагалась, что одной, но имели разный социальный статус.

Об этом пишет Phys.org.

В частности, часть останков почти 30 взрослых людей, которые ранее были найдены на севере Испании в регионе Риоха-Алавеса была похоронена в пещерах, часть - в мегалитических гробницах.

Захоронения расположены на расстоянии 4-6 километров друг от друга. Долгое время считалось, что погребенные люди были членами одной общины, но обладали разным социальным статусом. Те, кто жил в предгорьях, использовали пещеры, а те, кто жил в долине, создавали мегалитические могилы.

Опровергнуть эту гипотезу позволил изотопный анализ. Исследователи взяли зубы древних людей. Известно, что зубы с течением времени сохраняют следы тех продуктов, которыми питались люди. В каждом географическом регионе имеется собственный уникальный изотопный "отпечаток".

Исследование доказало, что две группы на самом деле были отдельными сообществами. На это указывают различия в рационе. Анализ показал, что люди, похороненные в мегалитических могилах, потребляли растительной пищи больше, чем те, кто был похоронен в пещерах, особенно в детском возрасте. И наоборот: те, кто жил в предгорьях, ели больше мяса.

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди в группах жили отдельно друг от друга в течение большей части, если не всей своей жизни. При этом представители двух общин довольно часто взаимодействовали.

Возможно, между ними происходили стычки. Впрочем, также не исключено, что они заключали смешанные браки и торговали друг с другом.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи нашли в Италии древнюю гробницу, полную сокровищ.

Также в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.

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