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Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона: сколько он будет стоить

вторник, 28 января 2020, 07:40
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Компания Apple анонсировала выход нового, более дешевого iPhone, уже весной.

Об этом пишет Business Insider.

Ожидается, что Apple впервые с 2016 года выпустит новую версию своего iPhone SE. Такой запуск даст Apple больше возможностей для конкуренции с производителями телефонов Android.

По данным Bloomberg, компания планирует начать массовое производство нового менее дорогого iPhone уже в феврале. IPhone SE 2, вероятно, будет выпущен уже в марте.

Данные о выходе нового iPhone этой весной со ссылкой на свои источники подтверждает и издание 9to5Mac, и японское агентство Nikkei Asian Review.

Предполагается, что новый iPhone SE внешне будет похож на iPhone 8. Nikkei Asian Review сообщает, что более дешевый iPhone получит 4,7-дюймовый дисплей, как и iPhone 8, который Apple сейчас продает за 450 долларов.

Также предполагается, что телефон будет доступен в более классических цветах: серебро, космический серый и красный. Базовая модель может получить такой же объем памяти, как iPhone 11 / 11 Pro.

С высокой долей вероятности iPhone SE 2 будет выпущен в двух версиях - 64 Гб и 128 Гб памяти. Уверенности в том, что дешевая версия телефона будет выходить с 256 Гб, у экспертов рынка нет.

Предполагается, что новый iPhone SE будет стоить 400 долларов, что сделает его на сотни долларов дешевле iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Такая цена позволит новому iPhone SE стать в один ряд с Google Pixel, который стоит 400 долларов и iPhone 8, который Apple сейчас продает за $450.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что компания Apple начала продавать восстановленные iPhone.

Также стало известно, что Apple может отказаться от своих фирменных кабелей Lightning для зарядки гаджетов, если Евросоюз примет законодательное решение об едином стандарте для зарядных устройств.

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