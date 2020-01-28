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Астронавты NASA показали, как готовятся к первому полету на Crew Dragon, фото

вторник, 28 января 2020, 01:15
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Астронавты NASA Боб Бенкен и Дуг Херли могут стать первыми, кто совершит полет на коммерческом космическом корабле Crew Dragon уже этой весной.

Об этом сообщает Business Insider.

Их полет на Crew Dragon должен стать началом новой эпохи космических полетов для США, поскольку он позволит NASA не полагаться больше на российские системы.

Отметим, что сейчас одно место в оба конца обходится американцам примерно в 85 миллионов долларов. В то же время в Crew Dragon, по плану, одно место будет стоить около 55 миллионов долларов.

Ранее Боб Бенкен и Дуг Херли были военными пилотами. Херли 24 года проработал в морской пехоте, а Бенкен был пилотом-испытателем воздушных сил США. Мужчин взяли в NASA в 2000-м году, где они быстро стали друзьями. Астронавты работают вместе уже двадцать лет.

"Мы с Бобом очень близки, - сказал Герли журналистам The Atlantic. - Мы провели кучу времени вместе, и однажды я подумал: "Эй, может, этот парень не такой уж и плохой".

Для полета на первую космическую миссию нового корабля от SpaceX Дуга и Боба избрали в 2018-м году. С тех пор они начали подготовку к полету.

Астронавты прошли подготовку к работе с механизмами Crew Dragon, примеряли новые скафандры, встретились с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и испытали систему спасения.

Так, во время симуляции чрезвычайной ситуации, чтобы эвакуироваться из космического корабля, им пришлось садиться в корзины, прицепленные к канатной веревке.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы открыли необычную планету гигантских размеров, существование которой по современным теориям невозможно, поскольку она в сотни раз больше материнской звезды.

Также исследователи из США заявили, что одна из самых ярких звезд на небе - Бетельгейзе - готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.

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