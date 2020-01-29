Ученые обнаружили на стоянке первобытных людей загадочную костяную фигурку: фото

В Турции археологи из Польши, которые работают на раскопках в одном из древнейших городов мира Чатал-Хююк, обнаружили вырезанную из кости антропоидную фигурку, возраст которой составляет 8300-8500 лет.

Об открытии сообщает издание Nauka w Polsce.

Оно было сделано в поселении эпохи керамического неолита Чатал-Хююк, расположенном в центральной части Турции на Анатолийской возвышенности. Считается, что люди непрерывно жили здесь более тысячи лет, между 7100 и 6000 годами до нашей эры.

Фигурку, напоминающую человека, польская исследовательница обнаружила еще в 2016 году. Однако только сейчас обнародованы результаты анализа этого артефакта. Фигурка изготовлена из кости. Она находилась в глиняном сосуде, найденном в одном из древних домов.

Установлено, что в этом же помещении хранились продукты питания. По мнению ученых, фигурка, высота которой составляет около шести сантиметров, была изготовлена между 6500 и 6300 годами до нашей эры.

Ранее при раскопках в этом же поселении археологи находили глиняные фигурки, изображающие, как предполагалось, богинь-матерей. Для такого искусства характерно изображение увеличенной груди. В последнее время более популярной стала гипотеза о том, что эти скульптуры были символом почитания предков, а не изображениями богинь.

Что касается вновь найденной скульптуры, то она не похожа ни на один ранее обнаруженный артефакт. Сложно определить, кого именно она изображает. Детальное изучение позволило установить, что фигурка является антропоидной, то есть она имеет черты, характерные для человека.

Однако такая техника, судя по археологическим открытиям, начала широко распространяться примерно с 4300 года до нашей эры, то есть через два тысячелетия после того, как подобную скульптуру изготовили в Чатал-Хююке.

К слову, находки в этом поселении показывают, что мастера в основном использовали для своих изделий кости домашних животных - овец, коз и лошадей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Омане, в провинции Дибба Аль-Байя, обнаружили гробницу железного века с древним египетским амулетом - "глазом Гора".

Также в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.