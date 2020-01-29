Ученые раскрыли секрет странной аномалии, изучая скелет первобытного человека: фото

Следы на зубах гоминида OH1 возрастом не менее 12000 лет из Олдувая, вероятно, были результатом модификации лица этого индивида (вероятно, пирсинга).

Об этом сообщается в American Journal of Physical Anthropology.

Ранее считалось, что они появились из-за обилия грубой растительной пищи в диете того человека. Если предположения антропологов верны, то останки OH1 — второй по древности известный случай модификации тела и наиболее древний из обнаруженных в Африке.

В 1913 году немецкий антрополог Ганс Рек (Hans Reck) обнаружил в ущелье Олдувай в Центральной Африке почти полный скелет человека современного типа — мужчины, которому на момент гибели было 20–35 лет. Это были первые человеческие останки, которые нашли в том районе. Датировка находки долгое время была предметом споров, а всеобъемлющего анализа морфометрических параметров скелета долго не проводили.

В 1993 году другой антрополог из Германии, Франц Парше (Franz Parsche), исследовал состояние зубов индивида (его стали идентифицировать как OH1, Olduvai Hominid 1) и заметил, что передние резцы несут на своей лабиальной поверхности (ближе к губам, чем к языку) следы сильного износа - такие, которых ни у каких других африканских останков древних людей не наблюдалось. Парше, как и его предшественники, списал повреждения на растительную диету индивида: в теории грубые волокна могли стереть эмаль до дентина.

Теперь антропологи из Коимбрского университета, Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции и Университета Бордо под руководством Джона Уилмана (John C. Willman) пересмотрели причины необычного износа зубов у OH1. Уилман раньше исследовал черепа аборигенов Канады и видел похожие скосы на передней поверхности резцов у тех, кто при жизни носил пирсинг.

Уилман и коллеги определили длину и соотношения множества измерений зубов OH1 и сравнили их с известными для других останков людей из Африки аналогичного возраста (12–20 тысяч лет). Они заметили, что не только у резцов, но и у моляров и премоляров (коренных и ложнокоренных зубов) с правой и левой стороны лабиальные поверхности были стерты до дентина. Подобных повреждений у других африканских гоминид того времени не нашли.

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