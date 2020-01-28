Ученые раскрыли загадку аномалий у древнеегипетской мумии девушки: фото и видео

Ученые провели исследование древнеегипетской мумифицированной женщины и установила, что 2600 лет назад она стала жертвой убийцы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Live Science.

Такое открытие сделали специалисты из национальных музеев Северной Ирландии, Университета Манчестера, Королевского университета Белфаста и частной больницы Кингсбриджа. Они исследовали мумию под названием "Такабути". Она была обнаружена в XIX веке.

Как ранее установили ученые, мумия принадлежала 20-летней женщине из высшего сословия. У нее были две редкие врожденные аномалии: лишний зуб (33-ий) и лишний позвонок.

В новом исследовании специалисты применили компьютерную томографию. Они установили, что сердце девушки было неповрежденным и прекрасно сохранилось. Однако обнаружились следы насильственной смерти. Такабути была смертельно ранена в спину, след от клинка нашли в районе ее левого плеча. Смерть девушки наступила практически мгновенно.

"Часто говорят, что она выглядит очень умиротворенно, лежа в своем гробу. Но теперь мы знаем, что ее последние минуты были какими угодно, только не спокойными, и что она умерла от руки другого человека", - рассказал биоархеолог из Королевского университета Белфаста Эйлин Мерфи.

Египтологи говорят, что компьютерная томография, по сути, помогла им раскрыть убийство 2600-летней давности. Правда, осталось выяснить имя убийцы. Сделать это будет не просто, учитывая историю самой мумии.

Уже известно, что Такабути была родом из древних Фив, сейчас это египетский город Луксор. Однако ее останки стали ходовым товаром - египетскими мумиями начали активно торговать во времена Наполеона.

В 1834 останки Такабути приобрел богатый ирландец по имени Томас Грег. Он доставил их из Египта в Белфаст (столица Северной Ирландии). Такабути была первой известной египетской мумией, достигшей берегов Ирландии. В 1835 году ее впервые представили публике.

Иероглифы на саркофаге расшифровал египтолог Эдвард Хинкс. Именно он выяснил, что эту женщину звали Такабути. На момент своей смерти она была замужем. Ей было 20 лет, она была хозяйкой большого дома в Фивах. По версии Хинкса, ее отец был жрецом, который служил богу Солнца - Амону.

"С момента ее первого представления в 1835 году в Белфасте мумия Такабути многократно подвергалась исследованиям. В последние годы Такабути подверглась сканированию при помощи рентгеновских лучей и компьютерной томографии, анализу волос и радиоуглеродному датированию. Последнее показало, что она жила около 660 года до нашей эры, в конце периода правления XXV династии", - отметил соавтор работы Грир Рэмси, музейный куратор.

По его словам, важным открытием стало и то, что сердце Такабути осталось неповрежденным. Дело в том, что в Древнем Египте при мумификации обычно вынимали внутренние органы. Более того, сердце взвешивали, чтобы установить, вел ли человек хорошую жизнь или нет. Если этот орган был тяжелым, то считалось, что его съест демон Аммит, и тогда путешествие в загробный мир потерпит неудачу.

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Как сообщал "Апостроф", ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца по имени Несьямун, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до н.э. и был мумифицирован после смерти.