"Высушенная" планета: ученые показали карту Земли без морей и океанов

Сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Джеймс О’Донохью опубликовал анимированную модель Земли, на которой с ее поверхности постепенно исчезает вода.

Об этом сообщает Naked Science.

Для создания этой модели О’Донохью использовал ролик NASA от 2008 года, которое создал физик и аниматор Хорас Митчелл, дополнил его, обновил и добавил счетчик, показывающий понижение уровня Мирового океана.

По словам ученого, модель "высушенной" Земли дает нам представление о том, как выглядел мир в очень давние времена.

"Из-за последнего ледникового периода часть воды из океана оказалась запертой в виде льда на полюсах планеты. До этого существовали сухопутные мосты, которые позволяли людям мигрировать, а когда ледниковый период закончился, вода как бы запечатала их", - объяснил О’Донохью.





На видео видно, как постепенно уходит вода, оголяя невидимые участки морского дна - континентальные шельфы, склоны и подъемы. В частности, на отметке 3000 метров ниже уровня моря обнажается Срединно-океанический хребет, простирающийся на 70 тысяч километров в длину. Когда счетчик показывает 6000 метров ниже уровня моря, исчезает большая часть всех океанов. Последней исчезает Марианская впадина в западной части Тихого океана, которая окончательно мелеет при 11 тысячах метров ниже уровня моря.

Как сообщал "Апостроф", международной команде ученых удалось снять на камеру процесс соединения и разъединения мельчайших частиц химического элемента - атомов.