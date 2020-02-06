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В океанах все неспокойнее: ученые дали тревожный прогноз изменения климата

четверг, 06 февраля 2020, 21:16
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Группа ученых из Китая, Австралии и Соединенных Штатов Америки подсчитала, что энергия глобальных океанских течений растет на 15% каждые десять лет, и это в значительной степени влияет на климат.

О результатах исследований сообщает издание Science Advances.

По словам Шицзяна Ху из Академии наук КНР, который возглавляет международную группу ученых, на основании наблюдений с 1990 по 2013 год была создана компьютерная модель, которая продемонстрировала, что энергия течений Мирового океана росла на 15 процентов каждое десятилетие.

"Речь идет о более чем значительном усилении течений, которое не может не отразиться на климате планеты", - говорит Ху, отмечая, что человечеству еще только предстоит определить последствия явления.

Воздействие глобального потепления на океанские течения оказалось гораздо более серьезным, чем считалось раньше. Опасность в том, что увеличение энергии течений еще больше ускоряет глобальное потепление. Таким образом процесс изменения климата приобретает свойства снежного кома.

Как сообщал "Апостроф", исследования ученых из Калифорнийского университета в Болдере (США) свидетельствуют, что таяние вечной мерзлоты Заполярья может стать причиной климатической катастрофы из-за освобождения триллионов тонн углекислого газа.

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