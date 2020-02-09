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Шанс есть: ученые рассказали, как человечество может обнаружить внеземные цивилизации

воскресенье, 09 февраля 2020, 00:15
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На данном этапе развития технологий люди вряд ли смогут обнаружить сигналы других цивилизаций из космоса, однако некоторые шансы все же есть.

Об этом заявил российский ученый астрофизик Александр Панов, передает "РИА Новости".

Панов – руководитель научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН. Проект SETI направлен на поиск внеземного разума и установление с ним контакта. Начало проекта датируют 1959 годом, когда в авторитетном журнале Nature была опубликована статья Джузеппе Коккони и Филипа Моррисона "Поиски межзвездных сообщений".

По мнению Панова, сейчас человечество не имеет аппаратуры, которая позволила бы выделить из общего "шума" сигналы радио- и телевещания какой-либо внеземной цивилизации. Гипотетические инопланетяне, живущие в соседних планетных системах, теоретически могут найти наши следы, однако сделать это будет непросто.

"Для того чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает. Общая мощность радиоизлучения с Земли сопоставима с излучением Солнца, это значит, что в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум. Но никакие инструменты земного класса разложить радиошум на поток осмысленной информации не смогли бы", – говорит Панов.

При этом исследователь не считает, что человечество обречено на одиночество. По его словам, российские ученые будут использовать космическую обсерваторию "Спектр-М" для поиска сооружений внеземных цивилизаций.

"Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне", — отмечает он.

В целом, по мнению представителя SETI, обнаружение гипотетических внеземных цивилизаций возможно лишь в случае их большого количества. По словам ученого, если допустить существование 100 тысяч других цивилизаций в Млечном Пути, то вероятность обнаружения кого-либо из них велика. Есть шансы в том случае, если число цивилизаций в районе тысячи. Вариант, при котором количество цивилизаций составляет около десяти, почти исключает вероятность их обнаружения.

Сам Панов убежден в существовании внеземных цивилизаций, причем их количество, по его мнению, может быть так велико, что некоторых из этих цивилизаций, возможно, практически копии земной.

Как ранее сообщал "Апостроф", американский физик Джеймс Бенфорд заявил, что внеземные цивилизации могли расположить свои аппараты на ко-орбитальных астероидах.

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