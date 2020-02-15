Разрушатся даже астероиды: ученые рассказали о том, как будет умирать Солнце

Во время взрыва Солнце разрушит пояс астероидов и превратит все небесные тела, которые находятся в нем, в пыль.

Об этом сообщает “Апостроф” со ссылкой на Naked Science.

По мере того, как Солнце продолжит стареть, астероиды будут нагреваться неравномерно, что повлияет на скорость их вращения. Приближаясь к исчерпанию топлива для продолжения термоядерных реакций, звезды солнечного типа переходят на ветвь красных гигантов, становятся холоднее, больше и ярче. Пройдя и эту фазу, через несколько миллиардов лет Солнце окончательно станет белым карликом и останется в таком виде неопределенно долго. К тому времени все его окружение станет совершенно иным.

Астрофизики утверждают, что за время порядка миллиона лет наш астероидный пояс не просто будет разрушен, но разрушится быстро и безжалостно. И все — за счет одного только солнечного света.

Как сообщал “Апостроф”, в NASA рассказали о важных открытиях, которые зонд Parker сделал в ходе миссии на орбите Солнца.

Ранее ученые обнаружили, что солнечная буря способна изменять пространство под магнитным полем Земли и именно таким образом влияет на жителей планеты.