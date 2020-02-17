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Вблизи Иерусалима нашли загадочный храм, которому 3 тыс. лет

понедельник, 17 февраля 2020, 01:15
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В окрестностях Иерусалима археологи нашли храм, существование которого противоречит Библии, которому насчитывается три тысячи лет.

Об этом открытии пишет сайт Тель-Авивского университета.

"Трудно поверить, что в непосредственной близости от Иерусалима существовал монументальный храм, о котором ничего не говорится в библейских текстах. Но у нас нет сомнений в том, что обнаруженный в городе Тель-Моха храм существовал в то самое время, когда проводились реформы царей Езекии и Иосии, разрешавшие служение Единому Богу исключительно в Храме Соломона", - говорит Шуа Кисилевиц, один из авторов исследования.

Речь идет о монументальном храмовом комплексе, который был обнаружен в городке под названием Тель-Моха, что недалеко от Иерусалима. Храм, как удалось выяснить ученым, был построен на стыке десятого и одиннадцатого веков до нашей эры. И это, оказывается, противоречит библейским текстам, согласно которым в то время в Иудее действовал только один разрешенный храм — иерусалимский Храм Соломона.

Открытие, по словам ученых, меняет представления о религиозных практиках в Израиле несколько тысяч лет назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили подземный храм с десятками древних захоронений во Франции.

Также в Индонезии ученые нашли древнюю пирамиду, спрятанную под землей.

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