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Археологи нашли стену из черепов и костей в средневековом соборе: фото

вторник, 18 февраля 2020, 17:41
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В бельгийском соборе археологи обнаружили стену из человеческих костей и черепов, которым уже около 500 лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Вокруг света".

Такую жуткую находку сделали в Соборе Святого Бавона в городе Гент. Там целая стена была сделана из человеческих костей: преимущественно черепов, бедренных костей и костей голеней.

Исследователи предположили, что кости взяли с кладбища за пределами церкви с целью освободить место для новых могил. В средневековые времена европейцы верили в полное физическое воскрешение человека, поэтому кости нельзя было просто выбросить. Иногда у стен городских кладбищ строили специальные каменные склепы для их сохранения. В этом же случае останкам скелетов нашли новое назначение.

Строительство собора завершилось во второй половине 16 века, но археологи считают, что костям было уже около 200 лет, когда их использовали в качестве строительных материалов.

Отмечают, что находка в городе Гент не самая ужасная. В маленькой церкви Святого Леонарда в Кенте (Британия) нашли коллекцию человеческих костей и черепов. Она стало одной из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся в Британии. Точно оценить количество костей в коллекции невозможно. Скорее всего это число близится к двум тысячам.

Ряд черепов имеет признаки увечий и заболеваний. Считается, что большинство людей, чьи останки обнаружили в церквушке, умерли естественной смертью. Кости принадлежали местным жителям, - преимущественно женщинам, - умершим в период с 13 по 15 века.

Как сообщал "Апостроф", в Африке нашли человеческие останки, свидетельствующие о существовании так называемой четвертой ветви человечества.

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