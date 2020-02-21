Археологи заявили о невероятной находке, связанной с легендарным основателем Рима: фото

В Риме археологи обнаружили подземный храм, которой, возможно был посвящен культу Ромула, легендарного основателя города.

Об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, археологи нашли гипогей. Так в Древнем Риме назывались подземные храмы, которые могли быть устроены даже под обычным жилым домом. Иногда это был даже не храм, а гробница. Известны случаи, когда в гипогее находили останки людей, в том числе кремированных.

Возможно, в данном случае гипогей использовался и как храм, и как гробница. Внутри археологи нашли саркофаг, изготовленный из того же вида туфа, что и знаменитый Капитолий. Его длина составляет всего 1,4 метра, он датирован VI веком до нашей эры.

Ученые отмечают, что гипогей был найден в той части Форума, где, по преданию, был погребен Ромул, один из легендарных основателей Рима. Поэтому археологи предполагают, что подземный храм был посвящен культу Ромула.

Как сообщал "Апостроф", ранее в окрестностях Иерусалима археологи нашли храм, существование которого противоречит Библии.

Также во Франции нашли подземное сооружение, которое было создано для коллективного погребения.