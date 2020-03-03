Ученые нашли неизвестного ранее "мини-льва", жившего миллионы лет назад: как он выглядел

Группа палеонтологов из Университета Нового Южного Уэльса (Австралии) объявила об открытии неизвестного ранее рода ископаемого сумчатого льва. Ранее он был неправильно классифицирован.

Результаты исследований ученых были опубликованы в издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Окаменелые останки сумчатого австралийского льва, обитавшего на территории современной Австралии порядка 23 миллионов лет назад, были обнаружены в заповеднике Квинсленда.

Авторы исследовательской работы отмечают, что эта "кошка" была частью "странной группы сумчатых животных", по своему размеру - это один из самых маленьких сумчатых львов. По предположению исследователей, на ранней стадии эволюции эти животные уступали в размерах даже современным кошкам. При этом крошечные животные были опасными хищниками.

Именно из-за размера это животное сначала отнесли к семейству Priscileo roskellyae, однако детальный анализ показал, что это было ошибкой. Новый род получил название Lekaneleo roskellyae.

"Это новое животное сильно отличается от всех тех хищников, которых мы видели раньше. Вот почему оно было описано как новый род сумчатого льва", - утверждает соавтор исследования Майкл Арчер.

Эти хищники отличались особым уникальным строением зубов, которые были удлиненными и обладали необычной режущий кромкой. Видимо, это помогало им буквально вгрызаться в любую кость.

"Такая "кошка" не свернулась бы калачиком на вашем диване, - говорит Арчер. - Я думаю, что многие животные в древнем тропическом лесу начинали дрожать, когда видели это животное. И сегодня нет ни одного живого существа, которое было бы похоже на этих львов и морфология которого могла бы нам рассказать, как жили эти древние животные".

Как сообщал "Апостроф", ранее на территории Колумбии и Венесуэлы ученые обнаружили останки гигантской черепахи, которая населяла Южную Америку 13-7 миллионов лет назад.