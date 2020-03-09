Почему женщины живут дольше, чем мужчины: генетики сделали неожиданное заявление

Ученые из Австралии изучили половые хромосомы и продолжительность жизни 229 биологических видов, от насекомых до рыб и млекопитающих, и выяснили, почему женщины живут дольше, чем мужчины.

Об этом говорится в отчете по результатам исследования.

Оказалось, что особи с парой одинаковых половых хромосом живут в среднем на 17,6% дольше, чем особи с комбинацией двух нечетных хромосом или наличием только одной половой хромосомы.

Ученые утверждают, что у женщин в "копию" X-хромосомы встроена защитная функция. Вредные мутации одной из X-хромосом не затрагивают все клетки, поскольку в соматических клетках одна из двух копий X-хромосом неактивированная.

Кроме того, эстрогены (группа женских половых гормонов) защищают теломеры (концевые участки хромосом) от повреждений, а это спасает от преждевременного старения организма.

В то же время исследователи отмечают, что дело не только в генах: мужчины больше склонны к рискованному поведению и дракам, что также влияет на длительность жизни.

Как сообщал "Апостроф", Украина является одним из лидеров по показателям разницы срока жизни мужчин и женщин.