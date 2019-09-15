Супрун объяснила, почему в Украине женщины живут дольше мужчин

Украина является одним из лидеров по показателям разницы срока жизни мужчин и женщин.

Об этом сообщает бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Она отметила, что женщины гораздо чаще доживают свой век в одиночестве - длительность жизни мужчин меньше, чем женщин, почти во всех странах.

Мужчины в Украине живут на 10 лет меньше женщин, и поэтому средняя длительность жизни в Украине лишь 72 года. Опережает нашу страну в этом рейтинге лишь Россия, Беларусь, Литва, Латвия и Сирия. В ЕС разница составляет только 5,4 года, а средняя длительность жизни там - 81 год.

По словам Супрун, причина не в здравоохранении, ведь тогда бы не было гендерных различий. Чаще всего убивают мужчин сердечно-сосудистые болезни. Причина этого в совокупности факторов, которые можно обобщить образом жизни. Убивают мужчин прежде всего алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью. Последнее есть едва ли не самой опасной тенденцией.

В возрасте 50 лет хоть одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин. Но женщины реже умирают от этого преждевременно. Они чаще пользуются медицинскими услугами, тщательно придерживаются рекомендаций медиков и следят за своим рационом. То же самое касается регулярного употребления алкоголя в чрезмерных количествах, а также соблюдения базовых правил безопасности.

Возможно, осторожность некоторые ошибочно воспринимают антонимом мужества. Но смертей от несчастного случая, инфекционных болезней, заболеваний дыхательной и мочеполовой систем и кожи может быть меньше, если мужчины будут пользоваться ремнями безопасности в машине, а не будут ставить заглушки, будут делать прививки и регулярно посещать врача.

Как сообщал "Апостроф", исследователи из Калифорнийского университета (США) считают, что риск преждевременной смерти можно снизить, если ежедневно выпивать по два бокала вина.