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Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

понедельник, 23 марта 2020, 04:31
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Команда ученых из Университетского колледжа Лондона разработала модель аэрозольной геоинженерии стратосферы, с помощью которой можно замедлить изменение климата.

Расчеты исследователей опубликованы в издании Environmental Research Letters.

Ученые создали сложную имитацию геоинженерии стратосферного аэрозоля и обнаружили, что добавление аэрозолей в стратосферу в определенной пропорции может смягчить важные климатические угрозы почти во всех регионах. По их словам, издержки будут минимальными - негативные последствия изменения климата проявятся только на очень небольшой части суши.

Профессор Питер Ирвин, который проводил исследования, пояснил, что раньше ученые были сосредоточены на сценарии, в котором солнечная геоинженерия компенсирует будущее потепление полностью. Как показывают данные их модели, в некоторых случаях из-за этого около 9% территории суши могут пострадать от усугубления последствий изменений климата. В частности, стратосферная аэрозольная геоинженерия может привести к значительному ослаблению муссонов и усилению засухи.

Если же компенсировать потепление только наполовину, то это может облегчить климатические изменения, усугубив последствия лишь на 1,3% площади суши. В тех регионах, где "уполовиненное" с помощью стратосферной аэрозольной геоинженерии потепление усугубило изменение, оно увеличило доступность воды, а не уменьшило ее. Это говорит о том, что опасения по поводу того, что геоинженерия стратосферных аэрозолей может привести к засухе, могут быть неуместны.

"Наши результаты показывают, что при использовании в правильной дозе и вместе с сокращением выбросов парниковых газов геоинженерия стратосферного аэрозоля может быть полезна для управления воздействиями изменения климата", - утверждает доктор Ирвин.

В этом модельном исследовании диоксид серы был выпущен в разных широтах тропиков, чтобы создать такой слой аэрозолей, которые смогут поддерживать температуру устойчивой в условиях экстремального глобального потепления.

Как ранее сообщал "Апостроф", глобальное потепление, в случае повышения средней температуры на два градуса Цельсия, может стать причиной гибели 2100 человек каждый год в одних только США

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