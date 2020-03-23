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В Канаде обнаружили странную рыбу с "руками": опубликовано видео

понедельник, 23 марта 2020, 03:22
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Международная команда палеонтологов из Университета Флиндерса (Австралия) и Университета Квебека и Римуски (Канада) обнаружила подобие пальцев на плавниках древней рыбы. Это открытие позволило ученым смоделировать превращение плавника в руку.

Об этих исследованиях сообщают на сайте Рhys.org, опубликовав видео моделирования.

У древней окаменелости рыбы Elpistostege, которая была найдена в Канаде, впервые удалось исследовать полный скелет грудного плавника. Компьютерная томография выявила наличие плечевой кости, локтевой кости, а также фрагменты, похожие на запястья и фаланги пальцев.

"Мы впервые обнаружили подобия пальцев в плавниках рыб - они похожи на кости пальцев, встречающиеся у большинства животных. Эта находка поможет нам глубже изучать эволюцию и понять процессы, которые происходили после того, как рыбы покинули воду в позднедевонский период", - сообщили авторы исследования.


Для лучшего понимания эволюции рыбьего плавника в конечность, палеонтологи изучают окаменелости лопастеперых рыб и тетраподов из Среднего и Верхнего Девона (393-359 млн лет назад). Считается, что эти части тела позволили позвоночным (хребетным животным) покинуть воду.

"Elpistostege не обязательно является нашим предком, но он наиболее близок к истинному "переходному ископаемому" - промежуточному звену между рыбами и тетраподами", - подчеркнули ученые.

Как ранее сообщал "Апостроф", команда антропологов пришла к выводу, что древние предки человека больше времени проводили на деревьях.

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