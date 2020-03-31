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Польский фермер нашел в поле крупный клад времен Древнего Рима: фото сокровища

вторник, 31 марта 2020, 20:58
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В Польше нашли клад массой около 5,5 кг, состоящий из почти 1800 серебряных монет, который считается одним из величайших сокровищ римского периода, обнаруженного на территории страны.

Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Клад еще в прошлом году случайно обнаружил фермер Мариуш Дыль, но известно о нем стало только сейчас. На поле недалеко от одной из деревень нашел рассыпанные по пашне монеты. О своей находке фермер сообщил музейным работникам.

"Мы отправились на место с ним и командой археологов и волонтеров, - рассказал директор музея. - Таким образом, мы обнаружили еще 137 монет, а всего их оказалось 1735. Они не лежали в одном месте, а были разбросаны на большой площади во время вспашки земли".

Анализ показал, что изначально монеты хранились в деревянном ящике или кожаном кошельке. Остатки "контейнера" не сохранились до наших времен. Но остались посеребренные бронзовые заклепки, которыми он был украшен.

Клад относится к римскому периоду. Подобные находки на территории Польши вообще крайне редки. Самой старой из монет оказался динарий с изображением римского императора Марка Кокцея Нервы, который правил с 96 по 98 годы нашей эры. Самой "юной" оказалась монета с профилем императора Септимия Севера, правившего со 193 по 211 годы.

"Поэтому мы сделали вывод, что монеты чеканились в течение примерно 100 лет, с конца I и до конца II века нашей эры, - говорит работник музея. - Территория нынешнего Люблинского района во II веке нашей эры была заселена вандалами. Их изгнали готы, которые начали "великое путешествие" из Скандинавии в Юго-Восточную Европу. Это произошло в конце II - начале III веков".

На этой территории произошло много сражений, о чем свидетельствует большое количество найденных здесь же захоронений воинов вандалов. Возможно, клад спрятал кто-то из вандалов. Но расчет на скорое возвращение, видимо, не оправдался.

"Вандалы во время бегства от готов прятали все самое ценное, - говорит профессор Анджей Коковски из Института археологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. - Похоже, именно здесь вандалы потеряли средства, которые собирали на продолжение борьбы".

Для варварских племен это была огромная сумма. Она равнялась зарплате римского легионера за шесть лет. В конце II века римский солдат зарабатывал 300 динариев в год. Этой суммы не хватило бы на покупку, скажем, деревни. Но хватило бы, чтобы обеспечить оружием и провиантом небольшой отряд.

Эксперты еще не закончили изучение монет. Они будут переданы на анализ специалистам из Варшавского университета.

Что касается фермера, нашедшего клад, то он имеет право на вознаграждение от государства.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии нашли сокровище железного века.

Также необычный "клад" нашли на дне Балтийского моря.

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