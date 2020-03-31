RU  UA  EN

вторник, 31 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

31 марта

14:12
В Раду внесли постановление об отмене запуска рынка земли в Украине: первые подробности
14:05
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с королевскими обязанностями: какой будет их новая жизнь Lime
13:50
Почтальон нашел способ развеселить людей на карантине. Идея сработала, и теперь он - звезда соцсетей Lime
13:38
Жизнь продолжается вопреки вирусам и кризисам: украинская телеведущая стала мамой Lime
12:50
Кондратюк объявил старт проекта "Караоке на дивані" - похоже, яйца и курица тоже будут Lime
12:30
"Схемы" на метро на Виноградарь: суд принял решение по фирме с орбиты Столара
12:13
Организаторы Евровидения анонсировали серию домашних онлайн-концертов Lime
11:40
Моя мини-копия: Анастасия Приходько показала свою 10-летнюю дочь Lime
11:00
Жена Тома Хэнкса рассказала, как победила рак и коронавирус Lime
10:45
Оля Полякова показала роскошный загородный дом, в котором проводит карантин Lime
10:31
Фирма нардепа Негулевского получила от Николаевской ОГА 20 млн грн на дороги
10:27
Прислали на почту: нардеп из "Слуги народа" сделал неожиданное заявление о компромате на Ермака
Все новости

Украинским школьникам готовят "сюрприз" с обучением: что нужно знать родителям

вторник, 31 марта 2020, 15:17
переглянути новину українською

С понедельника, 6 апреля, в Украине из-за введенного в стране карантина стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", во время которого 40 педагогов из Киева будут обучать учеников со всей страны.

В официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликован список каналов и расписание уроков для учеников разных классов.

Каждое утро украинские телеканалы будут транслировать уроки, которые будут вести во время карантина 40 педагогов из Киева. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

С понедельника по пятницу в 10:00 уроки будут транслировать следующие украинские телеканалы:

5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Индиго и УНИАН

9-й класс - Рада и UA: Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Родителей школьников призывают следить за расписанием уроков, поощрять детей к просмотру и присоединяться к познавательному просмотру всей семьей.

Как сообщал "Апостроф", в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса для всех школьников в Украине учебный год закончится до 1 июля, кроме выпускников, которым необходимо дождаться даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: