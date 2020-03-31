Украинским школьникам готовят "сюрприз" с обучением: что нужно знать родителям

С понедельника, 6 апреля, в Украине из-за введенного в стране карантина стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", во время которого 40 педагогов из Киева будут обучать учеников со всей страны.
В официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликован список каналов и расписание уроков для учеников разных классов.
Каждое утро украинские телеканалы будут транслировать уроки, которые будут вести во время карантина 40 педагогов из Киева. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.
С понедельника по пятницу в 10:00 уроки будут транслировать следующие украинские телеканалы:
5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина
6-й класс - ZOOM и NewsOne
7-й класс - ZIK
8-й класс - Индиго и УНИАН
9-й класс - Рада и UA: Культура
10-й класс - UA: Первый
11-й класс - М1
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Родителей школьников призывают следить за расписанием уроков, поощрять детей к просмотру и присоединяться к познавательному просмотру всей семьей.
Как сообщал "Апостроф", в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса для всех школьников в Украине учебный год закончится до 1 июля, кроме выпускников, которым необходимо дождаться даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).