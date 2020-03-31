Украинским школьникам готовят "сюрприз" с обучением: что нужно знать родителям

С понедельника, 6 апреля, в Украине из-за введенного в стране карантина стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", во время которого 40 педагогов из Киева будут обучать учеников со всей страны.

В официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликован список каналов и расписание уроков для учеников разных классов.

Каждое утро украинские телеканалы будут транслировать уроки, которые будут вести во время карантина 40 педагогов из Киева. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

С понедельника по пятницу в 10:00 уроки будут транслировать следующие украинские телеканалы:

5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Индиго и УНИАН

9-й класс - Рада и UA: Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Родителей школьников призывают следить за расписанием уроков, поощрять детей к просмотру и присоединяться к познавательному просмотру всей семьей.

Как сообщал "Апостроф", в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса для всех школьников в Украине учебный год закончится до 1 июля, кроме выпускников, которым необходимо дождаться даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).