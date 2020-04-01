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Насколько живучий коронавирус и где ему комфортнее всего: ученые сделали важные открытия

среда, 01 апреля 2020, 00:06
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У половины переболевших коронавирус COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов.

Об этом говорится в журнале ATSJournals.

Так, медики проанализировали данные 16 пациентов, средний возраст которых составлял 35,5 лет. Все они выздоровели и имели негативный вирусный статус. Заболевание у каждого проходило в разной степени тяжести. Инкубационный период составил в среднем пять дней, у всех была повышенная температура, кашель, боль в горле и одышка.

Полностью вирус из тела исчезал до 8 дней после исчезновения симптомов. Поэтому один из авторов исследования Ликсин Се посоветовал продлить карантин после выздоровления пациента еще на одну-две недели.

Стоит также отметить, что по данным исследователей, лучшей для коронавируса SARS-CoV-2 оказалась температура около четырех градусов выше нуля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях он может прожить до 14 дней.

При этом коронавирус не может переносить высокие температуры – при 70 градусах он становится неактивным в течение пяти минут.

Кроме того, гонконгские ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус может оставаться активным дольше.

На бумаге он выключается уже через 3 часа, на одежде и обработанном дереве "живет" до двух дней, на стекле – четыре, на пластике – до семи дней.

Столь же долго - семь дней - коронавирус может оставаться на поверхности медицинских масок. В связи с этим ученые призвали к тщательной дезинфекции медицинских принадлежностей.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые и врачи из США выявили новый симптом коронавируса, который ранее не был известен.

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