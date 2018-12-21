Стало известно об очередном бразильском трансфере "Шахтера": детали и фото

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником португальского "Эшторила" Маркосом Антонио.

Об этом сообщает A Bolа Brazil.

По данным издания, 18-летний бразилец заключил с "горняками" контракт на пять лет. Сумма, которую "Шахтер" заплатил за игрока, не называется.

Пока неизвестно, когда именно Маркос Антонио присоединится к донецкому клубу. Данное решение предстоит принять главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке. Бразильский футболист может как остаться в "Эшториле" теперь уже на правах аренды до лета, так и пополнить состав "горняков" зимой.

Отметим, что Маркос Антонио является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". На его счету - 16 матчей за сборную Бразилии U-17.

Фото - instagram.com/m.antonio00.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что итальянский топ-клуб нацелился на одного из лучших игроков "Шахтера".