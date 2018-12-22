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Авторитетный журнал FourFourTwo назвал имя лучшего футболиста мира

суббота, 22 декабря 2018, 12:07

Лучшим футболистом мира в 2018 году по версии авторитетного журнала FourFourTwo стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Об этом сообщает официальный сайт FourFourTwo.

В этом году Месси в составе "Барселоны" стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также выиграл "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

Топ-10 игроков выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Криштиану Роналду ("Ювентус")

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Лука Модрич ("Реал")

5. Антуан Гризманн ("Атлетико")

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

7. Эден Азар ("Челси")

8. Неймар (ПСЖ)

9. Ян Облак ("Атлетико")

10. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

Напомним, что по версиям журнала France Football и ФИФА лучшим игроком мира был признан Модрич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Иван Ракитич забил лучший гол группового турнира Лиги чемпионов.

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