Украинская биатлонистка остановилась в шаге от "цветов" на Кубке мира в Чехии

Украинка Валентина Семеренко финишировала на седьмом месте в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

По ходу гонки Семеренко допустила только один промах, в итоге сумела подняться на восемь позиций и пришла к финишу на седьмом месте.

Таким образом, Валя Семеренко остановилась в шаге от цветочной церемонии, в которой участвуют спортсменки, занявшие первые шесть мест.

Что касается остальных украинок, то Анастасия Меркушина завершила гонку преследования на 22-м месте, Вита Семеренко - на 31-м, а Юлия Джима - на 49-м. Елена Пидгрушная не финишировала.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, второй стала итальянка Доротея Вирер, а третьей - шведка Ханна Оберг.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинец Дмитрий Пидручный вошел в топ-10 гонки преследования в Чехии.